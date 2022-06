Ultime Notizie – Ciccozzi | “Stop quarantena positivi covid possibile | ma non ora”

(Di venerdì 17 giugno 2022) Sull’ipotesi di dire addio all’isolamento deial, avanzata dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, “direi di aspettare ancora, vediamo l’andamento epidemico e se la sintomatologia prevalente è quella di una malattia lieve. Non voglio chiudere la porta a questa ipotesi di Costa ma neanche aprirla subito. Se cambiano le condizioni si potrà valutare magari sfruttando il caldo estivo, iperò dovranno uscire con mascherina”. Così all’Adnkronos Salute Massimo, responsabile dell’Unità di Statistica medica ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma. “L’ideale sarebbe aspettare una discesa consolidata della curva dei casi – conclude– al momento ancora siamo in una fase incerta”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - infoitestero : ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi, spari in una chiesa dell'Alabama: 2 morti e un ferito - RedazioneDedalo : Palermo – Commercio: procede l’attuazione del piano industriale di Superisola srl - VesuvioLive : Cosa ha fatto Martina dopo aver ucciso la figlia. L’avvocato: “Quando ne parla piange” - zazoomblog : Ultime Notizie – MotoGp Germania doppietta Ducati nelle prime libere: Miller precede Bagnaia - #Ultime #Notizie… -

In un comunicato il board sottolinea che le condizioni dell'Opa non sono piu' accettabili, dopo la perdita di valore del titolo Next dellesettimane e raccomanda quindi ai soci di respingere l'...Diversamente dallecircolate ieri, oggi sarà dato l'incarico ai periti ma l'esame non sarà effettuato.MODENA (ITALPRESS) - Maserati inaugura una nuova era nella digital customer experience. È on line, infatti, il rinnovato sito web ...Il 19 giugno alle ore 21:15 in onda su Sky Documentaries “Fuorigioco” docufilm dedicato al mondo dello sport come protagonista Beppe Signori.