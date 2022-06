PD, grosso guaio al sud (Di venerdì 17 giugno 2022) Tra appalti pilotati, assunzioni telecomandate e migliaia di euro da giustificare, un’indagine partita da Pozzuoli scuote rami sempre più alti nell’organigramma Dem. Rione Terra, a Pozzuoli, è il cuore del centro storico in questa periferia napoletana: un’area recuperata e restituita ai cittadini con tanto di cerimonia d’auguri del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da qui, qualche settimana dopo, sono partiti i cerchi concentrici di un’inchiesta poco mediatica che si stanno allargando in tutto il Sud e che rischiano di far saltare lo schema giallo-rosso nato sotto l’ex segretario Pd Nicola Zingaretti ma messo a punto con quello attuale, Enrico Letta. Appena i pentastellati hanno saputo che il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia era indagato per un’ipotizzata turbativa d’asta e c’era mezzo Partito democratico coinvolto, hanno mollato la maggioranza. Anche perché si è ... Leggi su panorama (Di venerdì 17 giugno 2022) Tra appalti pilotati, assunzioni telecomandate e migliaia di euro da giustificare, un’indagine partita da Pozzuoli scuote rami sempre più alti nell’organigramma Dem. Rione Terra, a Pozzuoli, è il cuore del centro storico in questa periferia napoletana: un’area recuperata e restituita ai cittadini con tanto di cerimonia d’auguri del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da qui, qualche settimana dopo, sono partiti i cerchi concentrici di un’inchiesta poco mediatica che si stanno allargando in tutto il Sud e che rischiano di far saltare lo schema giallo-rosso nato sotto l’ex segretario Pd Nicola Zingaretti ma messo a punto con quello attuale, Enrico Letta. Appena i pentastellati hanno saputo che il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia era indagato per un’ipotizzata turbativa d’asta e c’era mezzo Partito democratico coinvolto, hanno mollato la maggioranza. Anche perché si è ...

Pubblicità

TreTsun : RT @backtoblacklis1: se incontri un uomo per strada che reca con sè dei fiori, sii gentile sempre perché lui non lo sa ma si sta cacciando… - RobertoRenga : RT @backtoblacklis1: se incontri un uomo per strada che reca con sè dei fiori, sii gentile sempre perché lui non lo sa ma si sta cacciando… - Paolo18030138 : RT @backtoblacklis1: se incontri un uomo per strada che reca con sè dei fiori, sii gentile sempre perché lui non lo sa ma si sta cacciando… - backtoblacklis1 : se incontri un uomo per strada che reca con sè dei fiori, sii gentile sempre perché lui non lo sa ma si sta cacciando in un grosso guaio. - SantiPasquale : @MisssFreedom @matteorenzi Si concordo! Questa cosa mi ricorda l’inizio di Grosso guaio a Chinatown quando Egg Shen… -