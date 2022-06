Maneskin: fuori la banana | Quando la provocazione è una vocazione (Di venerdì 17 giugno 2022) I Maneskin ci hanno abituati ad ogni sorta di provocazione che è difficile venire scioccati da certi loro atteggiamenti. Ecco l’ultima. Erano decenni che un gruppo italiano non conquistava una simile popolarità a livello internazionale. Probabilmente si deve risalire a Domenico Modugno ed alla sua Nel blu dipinto di blu, ma quelli erano altri tempi anche se, a suo modo e per il suo tempo, anche Modugno è stato rivoluzionario e ha “rotto degli schemi” nella musica di allora. I Maneskin (web source)La strada per il successo Anni fa gli artisti emergenti, per farsi conoscere dal pubblico, passavano per i festival, in primis Castrocaro e poi naturalmente Sanremo. Castrocaro in particolare era il festival delle voci nuove. Nato nel 1957, il festival assicurava al vincitore un contratto discografico e la partecipazione al ... Leggi su newstv (Di venerdì 17 giugno 2022) Ici hanno abituati ad ogni sorta diche è difficile venire scioccati da certi loro atteggiamenti. Ecco l’ultima. Erano decenni che un gruppo italiano non conquistava una simile popolarità a livello internazionale. Probabilmente si deve risalire a Domenico Modugno ed alla sua Nel blu dipinto di blu, ma quelli erano altri tempi anche se, a suo modo e per il suo tempo, anche Modugno è stato rivoluzionario e ha “rotto degli schemi” nella musica di allora. I(web source)La strada per il successo Anni fa gli artisti emergenti, per farsi conoscere dal pubblico, passavano per i festival, in primis Castrocaro e poi naturalmente Sanremo. Castrocaro in particolare era il festival delle voci nuove. Nato nel 1957, il festival assicurava al vincitore un contratto discografico e la partecipazione al ...

Pubblicità

ManeskinFanClub : RT @ManeskinFanClub: I biglietti per la Måneskin Night sono fuori! I biglietti speciali a € 10,00 sono già esauriti! Rimangono disponibil… - namelessn4na : RT @ManeskinFanClub: I biglietti per la Måneskin Night sono fuori! I biglietti speciali a € 10,00 sono già esauriti! Rimangono disponibil… - Victori31631277 : RT @ManeskinFanClub: I biglietti per la Måneskin Night sono fuori! I biglietti speciali a € 10,00 sono già esauriti! Rimangono disponibil… - ManeskinFCMedia : RT @ManeskinFanClub: I biglietti per la Måneskin Night sono fuori! I biglietti speciali a € 10,00 sono già esauriti! Rimangono disponibil… - ManeskinFanClub : I biglietti per la Måneskin Night sono fuori! I biglietti speciali a € 10,00 sono già esauriti! Rimangono disponi… -