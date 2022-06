Mané-Bayern, tutto fatto: cifre e dettagli dell’operazione! (Di venerdì 17 giugno 2022) Giunta al termine la trattiva tra Bayern Monaco e Liverpool, la prossima stagione Sadio Manè sarà un nuovo calciatore della squadra bavarese. Stando a quanto riportato da Sky Deutschland, Il senegalese è in scadenza nel giugno del 2023 e avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il Bayern Monaco, la cifra stabilita tra i due club per l’acquisto del giocatore sarebbe di 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Calciomercato Liverpool-Bayern Manè In realtà l’addio di Manè dall’Inghilterra era già scritto, infatti il Liverpool negli scorsi giorni ha acquistato dal Benfica Darwin Nunez, la cifra dell’acquisto si aggira intorno ai 75 milioni di euro più 25 di bonus. Per molti questo acquisto è stato fatto proprio per sostituire l’attaccante ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 giugno 2022) Giunta al termine la trattiva traMonaco e Liverpool, la prossima stagione Sadio Manè sarà un nuovo calciatore della squadra bavarese. Stando a quanto riportato da Sky Deutschland, Il senegalese è in scadenza nel giugno del 2023 e avrebbe già raggiunto un accordo di massima con ilMonaco, la cifra stabilita tra i due club per l’acquisto del giocatore sarebbe di 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Calciomercato Liverpool-Manè In realtà l’addio di Manè dall’Inghilterra era già scritto, infatti il Liverpool negli scorsi giorni ha acquistato dal Benfica Darwin Nunez, la cifra dell’acquisto si aggira intorno ai 75 milioni di euro più 25 di bonus. Per molti questo acquisto è statoproprio per sostituire l’attaccante ...

