Ma Ronda Rousey “tira” ancora per la WWE? (Di venerdì 17 giugno 2022) C’è stato un tempo in cui il nome di Ronda Rousey era uno dei più importanti nello sport. Campionessa di MMA, personaggio mediatico di grande influenza capace di sorprendere coi suoi kappao improvvisi. Poi una sconfitta ha ridimensionato in parte anni di successi e messo in discussione una “voglia” che è stata accantonata in favore del wrestling. Per questo motivo la WWE la fece caposaldo della “evoluzione” del wrestling femminile e del primo ppv interamente dedicato alle donne, rivelatosi poi un flop. A quel punto la federazione decise di chiudere il libro dei sogni e di tornare al passato. Però Ronda è rimasta comunque un nome. Anche un po’ bizzoso, a dir la verità, se è vero che intorno a Wrestlemania si sarebbe lamentata del trattamento ricevuto. Un atteggiamento compensato con la conquista del titolo ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 17 giugno 2022) C’è stato un tempo in cui il nome diera uno dei più importanti nello sport. Campionessa di MMA, personaggio mediatico di grande influenza capace di sorprendere coi suoi kappao improvvisi. Poi una sconfitta ha ridimensionato in parte anni di successi e messo in discussione una “voglia” che è stata accantonata in favore del wrestling. Per questo motivo lala fece caposaldo della “evoluzione” del wrestling femminile e del primo ppv interamente dedicato alle donne, rivelatosi poi un flop. A quel punto la federazione decise di chiudere il libro dei sogni e di tornare al passato. Peròè rimasta comunque un nome. Anche un po’ bizzoso, a dir la verità, se è vero che intorno a Wrestlemania si sarebbe lamentata del trattamento ricevuto. Un atteggiamento compensato con la conquista del titolo ...

Pubblicità

Zona_Wrestling : #WWE Ma Ronda Rousey “tira” ancora per la WWE? - - SpazioWrestling : WWE: Natalya stuzzica Ronda Rousey dopo i suoi recenti commenti sul backstage femminile #RondaRousey #WWE #Natalya - ItalyPass : @RondaRousey potrebbe tornare a combattere in un match contro @ginacarano --> - Yno_Richie : Gina Carano >>>>>Ronda Rousey - SpazioWrestling : WWE: A rischio la presenza di Ronda Rousey a Money In The Bank #WWE #MITB #RondaRousey #Smackdown -