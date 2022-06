M5s,Di Maio: stumentalizzare Draghi non è prova responsabilità M5s (Di venerdì 17 giugno 2022) "Non diamo grande prova di maturità politica quando strumentalizziamo il presidente del Consiglio, come abbiamo fatto ieri, oppure quando ci vantiamo di aver prodotto il viaggio a Kiev del presidente ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 giugno 2022) "Non diamo grandedi maturità politica quando strumentalizziamo il presidente del Consiglio, come abbiamo fatto ieri, oppure quando ci vantiamo di aver prodotto il viaggio a Kiev del presidente ...

Pubblicità

petergomezblog : Conte a Di Maio: “M5s anti-Nato? Stupidaggine. Che faccia lezioni su democrazia interna fa sorridere. Dirà lui se v… - fattoquotidiano : 'Giuseppe Conte replica a Luigi Di Maio. Siamo alla vigilia di un appuntamento importante per la storia del Movimen… - HuffPostItalia : Di Maio contro Conte: 'M5S mai così male e non c'è neanche un posto dove dirlo' - chiccodigrano : RT @MicheleBonates3: Il Presidente Conte su Di Maio: Cacciarlo dal M5S? Non ce ne bisogno,lo sta facendo da solo. Fine. - LorenzoChidini : RT @adrianobiondi: Di Maio è diventato bravo nel politichese, vi sfido a capire la sua posizione su secondo mandato: 'M5s non sta guardando… -