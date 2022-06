Lutto per Pamela Prati, è morto il nipote: “Non è naturale che una madre seppellisca un figlio, avevi ancora tanto da vivere” (Di venerdì 17 giugno 2022) Lutto per Pamela Prati, è morto il nipote, il figlio di sua sorella. È stata lei stessa a dare la notizia con un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Non ci sono parole per esprimere il mio dolore per la tua perdita“, ha esordito condividendo una foto del ragazzo, sorridente, con gli occhiali da sole e il mare sullo sfondo. “Oggi – ha proseguito – si è spezzato totalmente il mio cuore togliendomi completamente il respiro. Mia sorella vivrà a stento senza di te. Non è naturale che una madre seppellisca un figlio, avevi ancora tanto da vivere. Coloro che amiamo – conclude la showgirl sarda – e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022)per, èil, ildi sua sorella. È stata lei stessa a dare la notizia con un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Non ci sono parole per esprimere il mio dolore per la tua perdita“, ha esordito condividendo una foto del ragazzo, sorridente, con gli occhiali da sole e il mare sullo sfondo. “Oggi – ha proseguito – si è spezzato totalmente il mio cuore togliendomi completamente il respiro. Mia sorella vivrà a stento senza di te. Non èche unaunda. Coloro che amiamo – conclude la showgirl sarda – e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ...

