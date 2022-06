L’incredibile attacco di Brunetta a un cittadino durante un comizio: “Perché ca**o parli?” | VIDEO (Di venerdì 17 giugno 2022) Il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta sul palco di Mira, in Veneto, durante un comizio elettorale in vista delle Amministrative risponde a muso duro a un lavoratore che gli rivolge la parola. “Ah sei dipendente? E cosa chiede il tuo datore di lavoro?”. “Lo chieda a lui”. “E Perché cazzo parli allora?”. L’incredibile attacco di Brunetta a un cittadino durante un comizio: “Perché ca**o parli?” VIDEO La scena è accaduta lo scorso 10 giugno ma sta circolando in queste ore sui social. Sul palco, circondato da fioriere, Brunetta sembra provocare il cittadino: “Perché ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Il ministro della Pubblica amministrazione Renatosul palco di Mira, in Veneto,unelettorale in vista delle Amministrative risponde a muso duro a un lavoratore che gli rivolge la parola. “Ah sei dipendente? E cosa chiede il tuo datore di lavoro?”. “Lo chieda a lui”. “Ecazzoallora?”.dia unun: “?”La scena è accaduta lo scorso 10 giugno ma sta circolando in queste ore sui social. Sul palco, circondato da fioriere,sembra provocare il: “...

