Incidente per Stash e i The Kolors: scontro con camion contromano, come stanno (Di venerdì 17 giugno 2022) Momenti di vero panico per i The Koloros, il giovanissimo gruppo che ha appena ricominciato ad esibirsi dal vivo dopo la fase di pandemia che aveva costretto molti a fare a meno del concerto. A quanto pare il gruppo si stava dirigendo and una serata per un concerto quando un camion contromano ha colpito il mezzo sul quale viaggiavano. Per fortuna pare che nessuno sia rimasto ferito nell’impatto. Stash dei The Kolors, le prime dichiarazioni dopo l’Incidente A dare la notizia dello scontro è stato Stash dei The Kolors, che ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha scritto: “Saremo un po’ in ritardo per il concerto di stasera: abbiamo fatto un Incidente con un camion che andava contromano. ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 17 giugno 2022) Momenti di vero panico per i The Koloros, il giovanissimo gruppo che ha appena ricominciato ad esibirsi dal vivo dopo la fase di pandemia che aveva costretto molti a fare a meno del concerto. A quanto pare il gruppo si stava dirigendo and una serata per un concerto quando unha colpito il mezzo sul quale viaggiavano. Per fortuna pare che nessuno sia rimasto ferito nell’impatto.dei The, le prime dichiarazioni dopo l’A dare la notizia delloè statodei The, che ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha scritto: “Saremo un po’ in ritardo per il concerto di stasera: abbiamo fatto uncon unche andava. ...

Pubblicità

luigidimaio : Grande dolore per le vittime dell’incidente sul Monte Cusna in cui hanno perso la vita il pilota italiano, 4 cittad… - _Nico_Piro_ : di incidente nucleare e di allargamento del conflitto a Paesi vicini. Tutto questo trascurando la “fatica” da guerr… - nuovaferrara : #Argenta Investita da un’auto sulla bicicletta, muore sul colpo una 64enne. Bando in lutto per il decesso di Maria… - CCISS_Ministero : A12 Genova-Rosignano code per 3 km causa incidente tra Svincolo Genova Est (Km 4,2) e A12 Svincolo Recco (Km 22,8… - romaatac1 : ?? #BusRoma #RomaOvest #atac ?Chiusura temporanea di via del #Casaletto tra via Roberto Alessandri e via Adolfo Gan… -