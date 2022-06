Grafene, biolaboratori e COVID-19 (Di venerdì 17 giugno 2022) Sta circolando un video che ci avete segnalato, viene da un canale YouTube già inserito in black list (ma ora ci mettiamo anche il relativo canale Telegram). Il video s’intitola: Esperienza papà: a mia figlia un biolaboratorio ha riscontrato Grafene nel sangue! Il video su YouTube dura solo due minuti e 40 secondi, e trovo interessante condividere con voi la trascrizione di quanto viene detto nello stesso. Si parte con la domanda di rito da parte di RobyMaster : RobyMaster: tu come ci hai conosciuto Diego? Diego: da quando purtroppo mia figlia è stata entrata in questo tunnel complice anche mia moglie infermiera ho cominciato a guardarmi attorno e a cercare quello che non conoscevo. Quindi ho chiamato Sergio Berlato che è un politico di Vicenza che non conoscevo, e niente tramite lui mi ha presentato a Loretta Bolgan e poi sono finito a conoscere un ... Leggi su butac (Di venerdì 17 giugno 2022) Sta circolando un video che ci avete segnalato, viene da un canale YouTube già inserito in black list (ma ora ci mettiamo anche il relativo canale Telegram). Il video s’intitola: Esperienza papà: a mia figlia uno ha riscontratonel sangue! Il video su YouTube dura solo due minuti e 40 secondi, e trovo interessante condividere con voi la trascrizione di quanto viene detto nello stesso. Si parte con la domanda di rito da parte di RobyMaster : RobyMaster: tu come ci hai conosciuto Diego? Diego: da quando purtroppo mia figlia è stata entrata in questo tunnel complice anche mia moglie infermiera ho cominciato a guardarmi attorno e a cercare quello che non conoscevo. Quindi ho chiamato Sergio Berlato che è un politico di Vicenza che non conoscevo, e niente tramite lui mi ha presentato a Loretta Bolgan e poi sono finito a conoscere un ...

