Di Battista su Facebook | Parto per la Russia | Scriverò un reportage sulla guerra vista dall’altra parte degli Urali

Pubblicità

AlbeTognarelli : Pare che abbiamo deciso di utilizzare l'opzione nucleare: Di Battista annuncia sul proprio profilo Facebook che è i… - turebomber85 : Di Battista deve dare una mano...?? - Grillino_eFiero : @NicolaPorro ??Alessandro Di Battista??Forse L’UNICO GIORNALISTA aCITARE JULIAN ASSANGE ed aSMASCHERARE La”FARSA”LIBE… - Grillino_eFiero : @BelpietroTweet ??Alessandro Di Battista??Forse L’UNICO GIORNALISTA aCITARE JULIAN ASSANGE ed aSMASCHERARE La”FARSA”L… - Grillino_eFiero : @BelpietroTweet ??Alessandro Di Battista??Forse L’UNICO GIORNALISTA aCITARE JULIAN ASSANGE ed aSMASCHERARE La”FARSA”L… -

...Filippo Arata - Presidente Faggiola Roberto Doneddu - Direttore Assessorato al Lavoro RAS...qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su(...'Il Pd difende le donne solo a parole. Suun utente ha dato della 'gigiasa', cioè della prostituta, al sindaco di Lesignano de' Bagni,... Maurizio Campari, GiovanniTombolato.Alessandro Di Battista andrà in Russia e da lì scriverà un reportage e girerà un documentario. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex M5s in un post ...“Nelle prossime ore andrò in Russia. Scriverò reportage per Il Fatto Quotidiano e girerò un documentario per TvLoft. È ciò che amo fare e, oltretutto, credo sia utile conoscere quel che pensano ‘dall’ ...