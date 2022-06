Brevetti vaccini anticovid: WTO decide revoca temporanea a sostegno paesi in via di sviluppo (Di venerdì 17 giugno 2022) Accordo al Wto sulla pesca, la revoca temporanea dei Brevetti sui vaccini contro il Covid e la sicurezza alimentare L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 17 giugno 2022) Accordo al Wto sulla pesca, ladeisuicontro il Covid e la sicurezza alimentare L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : Brevetti vaccini anticovid: WTO decide revoca temporanea a sostegno paesi in via di sviluppo - RSInews : OMC: 'Successi senza precedenti' - Dopo cinque giorni di vertice, l’Organizzazione mondiale del commercio si è acco… - agosto_stefania : L'Organizzazione mondiale del commercio concorda accordi per limitare i sussidi alla pesca dannosi, rinunciare temp… - fulvio_oscar : RT @fulvio_oscar: Robert F. Kennedy Jr.: “Il CDC non è un'agenzia indipendente. È un'azienda di vaccini. Il CDC possiede oltre 20 brevett… - AlbianiSara : RT @OxfamItalia: 'Al #WTO negoziati al ribasso per un accordo sui brevetti dei #vaccini #Covid'. Su @Rvaticanaitalia/@vaticannews_it,l'inte… -