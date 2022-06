Bimbi bevono latte a colazione | ma in realtà era sigillante per pavimenti | in tre finiscono in ospedale

Pubblicità

Immediatamente è partita la segnalazione al centro antiveleni con l'intervento di medici e sanitari sul posto e sono stati allertati anche i genitori dei. Solo 3 dei piccoli hanno avuto bisogno ...Dei bambini hanno bevuto per sbaglio del sigillante per pavimenti pensando fosse latte: è accaduto in una scuola dell'Alaska, bruciore in bocca e gola. Dei bambini hanno parzialmente ingerito del ... Bimbi bevono latte servito a scuola ma sentono bruciare bocca e gola, era sigillante per pavimenti Dei bambini hanno bevuto per sbaglio del sigillante per pavimenti pensando fosse latte: è accaduto in una scuola dell'Alaska, bruciore in bocca e gola. Dei bambini hanno parzialmente ingerito del sigi ...