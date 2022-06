Berrettini vola in semifinale al Queen's (Di venerdì 17 giugno 2022) AGI - Meno di 24 ore dopo essere 'sopravvissuto' a Denis Kudla (superato agli ottavi in tre set dopo due ore e 46 minuti) Matteo Berrettini torna in campo al torneo del Queen's di Londra e supera senza troppa fatica un altro americano, Tommy Paul, n. 35 del mondo. L'Italiano ha vinto 6-4 6-2 recuperando dopo l'1-4 iniziale e arrivando così in semifinale. Il tennista romano, n.10 del mondo, vendica così la sconfitta nell'unico precedente, quest'anno sul cemento di Acapulco quando fu costretto al ritiro per un problema agli addominali sul punteggio di 6-4, 1-5. Ma quanto ci piace questo rovescio ad una mano di Berrettini?! #tennis pic.twitter.com/mL4yr8P7eF — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) June 17, 2022 Matteo Berrettini ha ottenuto la nona vittoria consecutiva nel suo percorso della stagione ... Leggi su agi (Di venerdì 17 giugno 2022) AGI - Meno di 24 ore dopo essere 'sopravvissuto' a Denis Kudla (superato agli ottavi in tre set dopo due ore e 46 minuti) Matteotorna in campo al torneo del's di Londra e supera senza troppa fatica un altro americano, Tommy Paul, n. 35 del mondo. L'Italiano ha vinto 6-4 6-2 recuperando dopo l'1-4 iniziale e arrivando così in. Il tennista romano, n.10 del mondo, vendica così la sconfitta nell'unico precedente, quest'anno sul cemento di Acapulco quando fu costretto al ritiro per un problema agli addominali sul punteggio di 6-4, 1-5. Ma quanto ci piace questo rovescio ad una mano di?! #tennis pic.twitter.com/mL4yr8P7eF — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) June 17, 2022 Matteoha ottenuto la nona vittoria consecutiva nel suo percorso della stagione ...

