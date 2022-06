Berrettini-Van de Zandschulp in tv: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Atp Queen’s 2022 (Di venerdì 17 giugno 2022) Matteo Berrettini sfiderà Botic Van de Zandschulp nella semifinale del torneo Atp 500 del Queen’s 2022. Il tennista azzurro ha allungato a sette la striscia di vittorie consecutive, iniziata a Stoccarda con la vittoria del torneo. Dopo le fatiche del secondo turno contro Kudla, Matteo ha passeggiato ai quarti contro un americano, Tommy Paul, imponendosi in due comodi set e approdando in semifinale. Sulla sua strada ora l’olandese Van de Zandschulp, che non ha molta esperienza sull’erba ma è apparso molto a suo agio in questa settimana. Berrettini ha vinto l’unico precedente, proprio lo scorso anno sull’erba di Wimbledon. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI Berrettini e Van de Zandschulp scenderanno in campo ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) Matteosfiderà Botic Van denelladel torneo Atp 500 del. Il tennista azzurro ha allungato a sette la striscia di vittorie consecutive, iniziata a Stoccarda con la vittoria del torneo. Dopo le fatiche del secondo turno contro Kudla, Matteo ha passeggiato ai quarti contro un americano, Tommy Paul, imponendosi in due comodi set e approdando in. Sulla sua strada ora l’olandese Van de, che non ha molta esperienza sull’erba ma è apparso molto a suo agio in questa settimana.ha vinto l’unico precedente, proprio lo scorso anno sull’erba di Wimbledon. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMIe Van descenderanno in campo ...

