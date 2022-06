Ascolti TV | Giovedì 16 Giugno 2022 In calo sia Don Matteo 15 8% che Scherzi a Parte 12 3% Dritto e Rovescio 7 9%

Pubblicità

tvblogit : Gli #AscoltiTv del 16 giugno - famigliasimpson : @napoliforever89 @IntornoTv @1vs100tw @misterf_tweets @Ilfanaleof @enrick81 @Tvottiano @fabriziomico… - Mattiabuonocore : Ascolti TV | Giovedì 16 Giugno 2022. In calo sia Don Matteo (15.8%) che Scherzi a Parte (12.3%) - zazoomblog : Ascolti tv giovedì 16 giugno 2022: Don Matteo 12 Io sono tempesta Scherzi a parte Vanguard Piazzapulita dati Audite… - CorriereCitta : #AscoltiTv giovedì 16 giugno 2022: Don Matteo 12, Io sono tempesta, Scherzi a parte, Vanguard, Piazzapulita, dati A… -

... quello che da settembre coprirà la fascia dalle 6.30 alle 9 del mattino (in crisi dinelle ... l'ex conduttrice di Sky Sport condurrà ilin prima serata un nuovo programma di ......in vista delle nomine -nel Cda che si tiene a Napoli - nelle testate giornalistiche . Mai come questa volta, per quanto riguarda il con Giuseppe Carboni in uscita nonostante i buoni, ...