App PostePay e BancoPosta non funzionano il 17 giugno, errore da WRP esterno (Di venerdì 17 giugno 2022) Purtroppo l'App PostePay ma anche l'app BancoPosta non funziona in questo venerdì 17 giugno. Le difficoltà sono serie: manca del tutto l'accesso alle applicazioni ufficiali di Poste Italiane. Ai clienti capita dunque di incorrere in un errore specifico WRP esterno. Cerchiamo dunque di capire di che cosa si tratta e se esiste una soluzione attuale alla vistosa anomalia. L'app PostePay e l'app BancoPosta non funzionano dalle ore 13 circa di questa giornata. Le prime anomalie si sono presentate anche prima dell'ora indicata ma è a cavallo del momento del pranzo che gli errori si stanno moltiplicando, rendendo del tutto impossibile accedere ai profili di home banking, dunque a conti e saldi di carte prepagate. In che modo, più precisamente, le app ...

happierwithbts : qualcuno che ha Postepay può confermarmi se va oppure no? A me non parte l’app e partono le paranoie - ricordiseriali : vi funziona l’app di postepay? ?? papà non riesce a ricaricarmela e a me non fa accedere all’app - emmerrekappa : @JungleJulia88 @mmorphine_ @altemaree l’app postepay è nammerda o lo ricercherei, comunque sì era na cosa simile - PosteNews : @12Nicotra Ciao, per ricevere assistenza su servizi finanziari e di pagamento e sulle app BancoPosta e Postepay, pu… - irenecadastoro : Mi serve accedere all'app PosteID. Inserisco il codice ID. Errato. Provo il codice ID nell'app Postepay per vedere… -