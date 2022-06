Traffico Roma del 16-06-2022 ore 07:30 (Di giovedì 16 giugno 2022) Luceverde Roma Buongiorno e Bentrovati al primo appuntamento della giornata abbiamo rallentamenti sulla via del mare direzione centro nella zona del Torrino per un incidente avvenuto all’altezza di via del Lippi poi rallentamenti e code in entrata in città sul tratto Urbano della A24 da Tor Cervara la tangenziale sulla via Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti sulla Salaria dallo svincolo per Firenze fino all’aeroporto dell’Urbe sul Raccordo Anulare troviamo rallentamenti per Traffico in carreggiata esterna tra Prenestina e lo svincolo per la Roma L’Aquila code invece in carreggiata interna tra la Casilina e l’ardeatina stasera è prevista la revocazione storica delle Mille Miglia di auto d’epoca aggiungeranno nell’area di Villa Borghese per poi trasferirsi in via Veneto tra gli strumenti evento e smontaggio delle strutture via ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 giugno 2022) LuceverdeBuongiorno e Bentrovati al primo appuntamento della giornata abbiamo rallentamenti sulla via del mare direzione centro nella zona del Torrino per un incidente avvenuto all’altezza di via del Lippi poi rallentamenti e code in entrata in città sul tratto Urbano della A24 da Tor Cervara la tangenziale sulla via Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti sulla Salaria dallo svincolo per Firenze fino all’aeroporto dell’Urbe sul Raccordo Anulare troviamo rallentamenti perin carreggiata esterna tra Prenestina e lo svincolo per laL’Aquila code invece in carreggiata interna tra la Casilina e l’ardeatina stasera è prevista la revocazione storica delle Mille Miglia di auto d’epoca aggiungeranno nell’area di Villa Borghese per poi trasferirsi in via Veneto tra gli strumenti evento e smontaggio delle strutture via ...

