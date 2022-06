Spread Btp - Bund chiude a 202 punti, rendimento al 3,73% (Di giovedì 16 giugno 2022) Lo Spread tra Btp e Bund chiude in calo a 202 punti, rispetto ai 216 della vigilia e dei 215 dell'inizio di seduta. Il rendimento del decennale italiano scende al 3,73%, in calo di 6,5 punti base. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) Lotra Btp ein calo a 202, rispetto ai 216 della vigilia e dei 215 dell'inizio di seduta. Ildel decennale italiano scende al 3,73%, in calo di 6,5base. Il ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Si preannuncia un lunedì nero per le Borse in Europa. Si allarga ancora lo spread tra Btp e Bund, ora a 228 punti.… - fisco24_info : Spread Btp-Bund chiude a 202 punti, rendimento al 3,73%: Il tasso del decennale tedesco sale all'1,7% - classcnbc : Le borse europee chiudono in profondo rosso, con BoE???? e SNB???? che hanno rialzato i tassi: ????-3,3% ????-2,4% ????-3,3… - BollettinoIl : BCE: quanto è lontana un'ulteriore crisi del debito? Bruxelles riuscirà a proteggere i Btp dallo spettro dello spre… - Luca_Gualtieri1 : RT @classcnbc: BCE, VISCO E IL RIALZO DEI TASSI Il gov. di #Bankitalia Visco, all'evento Young Factor, si dice preoccupato del marcato aum… -