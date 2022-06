Inter su Bremer: Pinamonti sblocca tutto? (Di giovedì 16 giugno 2022) Possibile inserimento di Pinamonti nell’affare Bremer tra Inter e Torino Inter molto attiva in questa primissima fase di calciomercato. I nerazzurri sono da tempo sulle tracce di Bremer del Torino con cui hanno trovato un accordo massima. Manca ancora quella con il club granata che, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe essere sbloccata dall’inserimento di Pinamonti nell’affare. “Gli apprezzamenti dell’Inter per Bremer potrebbero indurre i nerazzurri a proporre l’attaccante: abbasserebbe la quota cash da versare ai granata e permetterebbe di coprire il buco generato dall’eventuale addio di Andrea Belotti. È una suggestione”. Schermata-2020-10-30-alle-08.47.07-638×4251L'articolo proviene da ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 16 giugno 2022) Possibile inserimento dinell’affaretrae Torinomolto attiva in questa primissima fase di calciomercato. I nerazzurri sono da tempo sulle tracce didel Torino con cui hanno trovato un accordo massima. Manca ancora quella con il club granata che, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe essereta dall’inserimento dinell’affare. “Gli apprezzamenti dell’perpotrebbero indurre i nerazzurri a proporre l’attaccante: abbasserebbe la quota cash da versare ai granata e permetterebbe di coprire il buco generato dall’eventuale addio di Andrea Belotti. È una suggestione”. Schermata-2020-10-30-alle-08.47.07-638×4251L'articolo proviene da ...

