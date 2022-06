“Fatta fuori”. Carlo Conti ha deciso: brutto colpo per la vip stellare: “Non è adatta” (Di giovedì 16 giugno 2022) Valeria Marini scartata a “Tale e Quale Show”. Da qualche tempo si vociferava di una partecipazione della showgirl al popolare quiz televisivo condotto da Carlo Conti. Ebbene il giornalista Alberto Dandolo, che cura una rubrica sul magazine Oggi, ha svelato alcune indiscrezioni proprio su Valeria Marini e il suo futuro. Secondo il noto esperto di gossip e tv la vip sarebbe stata scartata proprio da Carlo Conti dopo aver effettuato un provino. Negli ultimi tempi avevamo parlato di Valeria Marini perché beccata in compagnia di un uomo. Il suo nuovo fidanzato è Eddy Siniscalchi, 35 anni, napoletano doc e impegnato nel settore finanziario e immobiliare. Non si sa da quanto si conoscano i due, ma la prima foto sul profilo di Siniscalchi risale allo scorso 2 maggio. Ora però su Valeria Marini, fronte professionale, arriva ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 giugno 2022) Valeria Marini scartata a “Tale e Quale Show”. Da qualche tempo si vociferava di una partecipazione della showgirl al popolare quiz televisivo condotto da. Ebbene il giornalista Alberto Dandolo, che cura una rubrica sul magazine Oggi, ha svelato alcune indiscrezioni proprio su Valeria Marini e il suo futuro. Secondo il noto esperto di gossip e tv la vip sarebbe stata scartata proprio dadopo aver effettuato un provino. Negli ultimi tempi avevamo parlato di Valeria Marini perché beccata in compagnia di un uomo. Il suo nuovo fidanzato è Eddy Siniscalchi, 35 anni, napoletano doc e impegnato nel settore finanziario e immobiliare. Non si sa da quanto si conoscano i due, ma la prima foto sul profilo di Siniscalchi risale allo scorso 2 maggio. Ora però su Valeria Marini, fronte professionale, arriva ...

