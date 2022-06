Csm: Verini (Pd), 'per la giustizia un anno di importanti riforme (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu (Adnkronos) - “In un anno questo Parlamento è riuscito ad approvare tre riforme di sistema: quelle del processo penale e civile, dell'ordinamento giudiziario e del Csm. E ha recepito la Direttiva europea sulla presunzione di innocenza, contro le ‘gogne mediatiche' (che va applicata con rigore e salvaguardando anche, entro la sua cornice, il diritto dei cittadini all'informazione)". Lo dice il deputato del Pd Walter Verini, relatore alla Camera della riforma votata oggi definitivamente dal Senato. "Per la prima volta dopo trent'anni si è usciti dalla perversa logica delle leggi ad personam o contra personam. Si è riusciti, come chiede il Paese e come più volte ha chiesto il Presidente della Repubblica, a offrire norme e strumenti reali (assunzioni magistrati e personale amministrativo, ufficio del processo, investimenti per ... Leggi su iltempo (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu (Adnkronos) - “In unquesto Parlamento è riuscito ad approvare tredi sistema: quelle del processo penale e civile, dell'ordinamento giudiziario e del Csm. E ha recepito la Direttiva europea sulla presunzione di innocenza, contro le ‘gogne mediatiche' (che va applicata con rigore e salvaguardando anche, entro la sua cornice, il diritto dei cittadini all'informazione)". Lo dice il deputato del Pd Walter, relatore alla Camera della riforma votata oggi definitivamente dal Senato. "Per la prima volta dopo trent'anni si è usciti dalla perversa logica delle leggi ad personam o contra personam. Si è riusciti, come chiede il Paese e come più volte ha chiesto il Presidente della Repubblica, a offrire norme e strumenti reali (assunzioni magistrati e personale amministrativo, ufficio del processo, investimenti per ...

