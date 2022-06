Calciomercato Roma: interesse del Cagliari per Calafiori (Di giovedì 16 giugno 2022) Calciomercato Roma: al Cagliari piace il giovane esterno Riccardo Calafiori, che non ha brillato nel suo prestito al Genoa Il Cagliari va incontro ad un periodo di grandi cambiamenti ed una zona del campo che, più delle altre, vedrà facce nuove, sarà quella rappresentata dalle corsie laterali. Ci sono più discorsi aperti ed altri che potrebbero addirittura riaprirsi. Un nome che sta tornando di moda è quello di Riccardo Calafiori, esterno sinistro classe 2001. Il Romanista non ha convinto nei sei mesi trascorsi con la maglia del Genoa, sia a causa degli infortuni che della complessa situazione dei rossoblù; oggi L’Unione Sarda ci riporta della fattibilità dell’operazione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022): alpiace il giovane esterno Riccardo, che non ha brillato nel suo prestito al Genoa Ilva incontro ad un periodo di grandi cambiamenti ed una zona del campo che, più delle altre, vedrà facce nuove, sarà quella rappresentata dalle corsie laterali. Ci sono più discorsi aperti ed altri che potrebbero addirittura riaprirsi. Un nome che sta tornando di moda è quello di Riccardo, esterno sinistro classe 2001. Ilnista non ha convinto nei sei mesi trascorsi con la maglia del Genoa, sia a causa degli infortuni che della complessa situazione dei rossoblù; oggi L’Unione Sarda ci riporta della fattibilità dell’operazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

