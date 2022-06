Bilancia (Di giovedì 16 giugno 2022) Lo scrittore Stig Dagerman, della , diceva che da bambino, quando era triste, sua madre lo baciava finché non cambiava umore. Una volta cresciuto, nei momenti di tristezza sua madre gli diceva: “Siediti alla scrivania e scrivi una... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 16 giugno 2022) Lo scrittore Stig Dagerman, della , diceva che da bambino, quando era triste, sua madre lo baciava finché non cambiava umore. Una volta cresciuto, nei momenti di tristezza sua madre gli diceva: “Siediti alla scrivania e scrivi una... Leggi

Pubblicità

CiaPuglia : RT @daBitonto: #Bitonto @CiaPuglia, '#Guerra in #Ucraina penalizza export pugliese, bilancia negativa'. Il valore dell’export agroalimentar… - bilancia_13 : RT @megghie73: China ora e per davvero la testa davanti al re. Ti sei condannato da solo. Tutto il mondo giornalistico ha preso le distanze… - LupodiBrughiera : @rickimarchetto Al mondo, direi di no. L'India da sola li sorpassa ?? come ago della bilancia. In Europa, sì. - bilancia_13 : Diamoci una mano ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? - RobinHood2204 : RT @RobinHood2204: @MisssFreedom @matteorenzi E invece quando guarda il grafico della bilancia commerciale chi ringrazia? #Draghi o #Renzi… -