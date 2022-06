Berrettini-Kudla oggi in tv, ATP Queen’s 2022: orario, programma in chiaro, tv, streaming (Di giovedì 16 giugno 2022) Torna in campo Matteo Berrettini al Queen’s. Dopo aver battuto all’esordio il britannico Daniel Evans, c’è ora Denis Kudla di fronte a lui. Con l’americano la storia è già piuttosto sviluppata fin dal 2018, e ci sono anche momenti importanti nella carriera del romano. LA DIRETTA LIVE DI CAMILA GIORGI-DAVIS DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI Berrettini-Kudla, 2° MATCH DALLE 12.00 I precedenti sono sei, di cui quattro ufficialmente conteggiati dall’ATP: situazione di 2-2 per quanto riguarda il conteggio in quanto tale e 3-3 in quello assoluto. Si parte dagli Australian Open 2018, con rimonta di Kudla nel terzo e decisivo set (Berrettini entrò comunque da lucky loser), poi si arriva anche agli US Open 2018 (altro successo dell’americano in tre set). Gli ultimi due confronti ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) Torna in campo Matteoal. Dopo aver battuto all’esordio il britannico Daniel Evans, c’è ora Denisdi fronte a lui. Con l’americano la storia è già piuttosto sviluppata fin dal 2018, e ci sono anche momenti importanti nella carriera del romano. LA DIRETTA LIVE DI CAMILA GIORGI-DAVIS DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI, 2° MATCH DALLE 12.00 I precedenti sono sei, di cui quattro ufficialmente conteggiati dall’ATP: situazione di 2-2 per quanto riguarda il conteggio in quanto tale e 3-3 in quello assoluto. Si parte dagli Australian Open 2018, con rimonta dinel terzo e decisivo set (entrò comunque da lucky loser), poi si arriva anche agli US Open 2018 (altro successo dell’americano in tre set). Gli ultimi due confronti ...

