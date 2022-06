A Roma ha preso fuoco un sito di gestione dei rifiuti: "Un disastro" (Di giovedì 16 giugno 2022) Un grosso incendio si è sviluppato in un sito di gestione dei rifiuti, a Roma. L'impianto si trova nella periferia Ovest della città, a Malagrotta, e tratta una parte dei rifiuti della Capitale. Le fiamme sono... Leggi su today (Di giovedì 16 giugno 2022) Un grosso incendio si è sviluppato in undidei, a. L'impianto si trova nella periferia Ovest della città, a Malagrotta, e tratta una parte deidella Capitale. Le fiamme sono...

Pubblicità

CarloCalenda : Trattasi di dato totalmente mistificatorio in quanto non considera le civiche. Dove ci siamo presentati dentro una… - alei1004 : RT @Mirko799: Volevano vederlo a Roma per poi ridergli dietro dicendogli che non lo voleva nessuno, è andata male macachi. Adesso chi ha pr… - luconzio1 : Disinstallando Twitter e Instagram per qualche giorno perché mi sentirò talmente tanto da fottere da non aver preso… - sunwoooyo : oggi a pranzo ho preso il poke a cena la carbonara nel mio posto prefe tra l’altro con mio fratello e poi dopo cena… - andrea_doda : RT @MitjaBof: Volere la botte piena e la moglie ubriaca: non mette il simbolo neanche a pagarlo, e poi si lamenta che i voti delle civiche… -