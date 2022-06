WTA Birmingham 2022 | la prossima avversaria di Camila Giorgi Precedenti sfavorevoli

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Si prospetta un ottavo di finale non semplice per(Gran Bretagna). Sull’erba del Regno Unito l’azzurra è riuscita a prevalere nella sfida, disputata in due giorni, contro la ceca Tereza Martincova (n.56 del ranking). Con lo score di 7-6 (7) 6-4, la marchigiana ha potuto regalare alla platea il suo sorriso. Tuttavia, come detto, nel prossimo turno ci sarà uncontro cuiha sempre fatto fatica, ovvero l’americana Lauren Davis. La statunitense, attuale n.108 del mondo, ha battuto per 7-6 (2) 7-6 (5) la slovena Kaja Juvan e nello storico conè avanti 4-1. L’unica vittoria dell’italiana è del 2012 nel torneo 50K di Dothan con il punteggio di 7-5 7-5. Da quel momento quattro sconfitte consecutive: – 2-6 6-4 6-4 sulla terra rossa del 50k ...

