Uomini e Donne, una ex corteggiatrice (scelta dal tronista) è in gara per Miss Mondo Italia (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo aver chiuso con Massimiliano Mollicone, per Vanessa Spoto si sono aperte le porte dei concorsi di bellezza. L’ex corteggiatrice, arrivata a Uomini e Donne durante l’edizione 2020/21 del dating show di Maria De Filippi per corteggiare Mollicone, è una delle finaliste di Miss Mondo Italia, il concorso che eleggerà poi la reginetta di bellezza che andrà a rappresentare l’Italia al concorso internazionale. La finale si svolgerà il 18 giugno. Come ricordiamo, la storia d’amore fra Vanessa Spoto e il tronista era partita alla grande dopo la scelta, salvo però poi interrompersi bruscamente dopo circa tre mesi. Non sono mancate poi nemmeno alcune accuse sui social dopo alcune dichiarazioni di Massimiliano al magazine ufficiale della ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo aver chiuso con Massimiliano Mollicone, per Vanessa Spoto si sono aperte le porte dei concorsi di bellezza. L’ex, arrivata adurante l’edizione 2020/21 del dating show di Maria De Filippi per corteggiare Mollicone, è una delle finaliste di, il concorso che eleggerà poi la reginetta di bellezza che andrà a rappresentare l’al concorso internazionale. La finale si svolgerà il 18 giugno. Come ricordiamo, la storia d’amore fra Vanessa Spoto e ilera partita alla grande dopo la, salvo però poi interrompersi bruscamente dopo circa tre mesi. Non sono mancate poi nemmeno alcune accuse sui social dopo alcune dichiarazioni di Massimiliano al magazine ufficiale della ...

