Under17 fine della corsa alle Final Four, vince il Padova (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E' terminata la corsa l'Under17 dell'US Avellino 1912 nelle Final Four. Decisiva la sconfitta arriva allo stadio "della Vittoria" di Tolentino (Macerata) ad opera del Padova. I veneti strappano il pass per la Finale di Fermo con la rete siglata al 35? del secondo tempo realizzata da Tiveron. La squadra guidata da Alessandro Fabbro ha avuto diverse occasioni per passare in vantaggio nel primo con una traversa nel primo tempo e ha avuto alcune occasioni per passare in vantaggio e per pareggiare in pieno recupero. I veneti affronteranno la vincente della sfida tra Cesena e Pergolese, Finale che si giocherà il prossimo 17 giugno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

