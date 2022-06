Travolti da un tir in tangenziale: morti due uomini, scappato il pirata (Di mercoledì 15 giugno 2022) Due uomini sono morti Travolti da un tir sulla tangenziale est esterna milanese. Il conducente del mezzo pesante ha proseguito la sua corsa senza fermarsi a prestare soccorso Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 15 giugno 2022) Duesonoda un tir sullaest esterna milanese. Il conducente del mezzo pesante ha proseguito la sua corsa senza fermarsi a prestare soccorso

