Stadio Maradona: altro restyling, altra beffa (con lo spettro della Corte dei Conti) (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Pur vantando un credit da 3 milioni e mezzo di euro, lo Stadio Maradona sarà interessato da un nuovo intervento di restyling a spese dei napoletani. Lo ha annunciato l'assessore allo sport Emanuela Ferrante nel corso della Commissione Sport e Pari Opportunità del Comune presieduta da Gennaro Esposito e svoltasi questa mattina. Nell'impianto di Fuorigrotta sarà aperto un cantiere da 2 milioni e 600 mila euro. Fatto sta che l'incontro di oggi è stata l'ennesima occasione, per il presidente Esposito, di tornare sulla questione del credito che Palazzo San Giacomo vanta con il club di de Laurentiis: "E' necessario esigere dalla Società Sportiva Calcio Napoli i crediti vantati dal Comune, circa 3 milioni e 500 mila euro, e poter utilizzare quei fondi per i necessari interventi di ...

