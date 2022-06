Salernitana: ritiro in programma a Jebach dal 4 al 29 luglio (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Salernitana di Davide Nicola si ritroverà il prossimo primo luglio. Nei successivi tre giorni, i calciatori si sottoporranno a visite mediche e test atletici. A partire dal 4 luglio, poi, inizierà il ritiro a Jenbach (Austria) fino al 20 luglio. Dal 23 al 29 luglio è in programma l’ultima fase di preparazione (sempre a Jenbach), prima del ritorno a Salerno. Durante il ritiro austriaco, la Salernitana disputerà cinque amichevoli: il 7 luglio contro Sk Jenbach; il 13 luglio contro lo Schalke 04; il 16 luglio contro l’Hoffenheim; il 19 luglio contro il Rayo Vallecano; il 27 luglio contro il Galatasaray al Tivoli-Neu Stadion di Innsbruck. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ladi Davide Nicola si ritroverà il prossimo primo. Nei successivi tre giorni, i calciatori si sottoporranno a visite mediche e test atletici. A partire dal 4, poi, inizierà ila Jenbach (Austria) fino al 20. Dal 23 al 29è inl’ultima fase di preparazione (sempre a Jenbach), prima del ritorno a Salerno. Durante ilaustriaco, ladisputerà cinque amichevoli: il 7contro Sk Jenbach; il 13contro lo Schalke 04; il 16contro l’Hoffenheim; il 19contro il Rayo Vallecano; il 27contro il Galatasaray al Tivoli-Neu Stadion di Innsbruck. ...

