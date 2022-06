Procida 2022 | facciata ospedale in onore dell’isola

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ladell’disi colora con un’opera murale in. L‘ASL Napoli 2 Nord continua la collaborazione con l’artista Alessandro Ciambrone, già autore di un’opera di 12mq nell’di Pozzuoli raffigurante i Campi Flegrei. L’artista in questa occasione ha dipinto ladell’di, ispirandosi allo scenario della Corricella. L’ASL Napoli 2 Nord sta portando avanti un percorso di inserimento di interventi artistici nei contesti di cura, con l’idea di associare la bellezza alla terapia. Dice Antonio d’Amore, direttore generale dell’ASL Napoli 2 Nord “Ringrazio l’arch. Ciambrone per la disponibilità e la sensibilità con cui ha collaborato con ...

