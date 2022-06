Ozzy Osbourne "sta bene ed è in via di guarigione" dopo l'intervento chirurgico (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ozzy Osbourne è stato paparazzato mentre saliva su una macchina, lasciandosi alle spalle la sedia a rotelle, dopo aver subito un importante intervento presso un ospedale di Los Angeles. a cui la rock star si è sottoposta all'inizio di questa settimana, secondo quanto riferito di recente da sua moglie Sharon Osbourne. In un messaggio pubblicato sui social media, Sharon in persona ha scritto: "La nostra famiglia vorrebbe esprimere tanta gratitudine per l'enorme quantità di amore e supporto che abbiamo ricevuto mentre Ozzy si stava sottoponendo all'internevento. Ozzy sta bene ed è in via di guarigione! Il vostro affetto significa il mondo per lui." Era stata proprio la moglie del leggendario cantante dei Black Sabbath, durante l'ultimo … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 giugno 2022)è stato paparazzato mentre saliva su una macchina, lasciandosi alle spalle la sedia a rotelle,aver subito un importantepresso un ospedale di Los Angeles. a cui la rock star si è sottoposta all'inizio di questa settimana, secondo quanto riferito di recente da sua moglie Sharon. In un messaggio pubblicato sui social media, Sharon in persona ha scritto: "La nostra famiglia vorrebbe esprimere tanta gratitudine per l'enorme quantità di amore e supporto che abbiamo ricevuto mentresi stava sottoponendo all'internevento.staed è in via di! Il vostro affetto significa il mondo per lui." Era stata proprio la moglie del leggendario cantante dei Black Sabbath, durante l'ultimo …

Pubblicità

flazia24 : RT @RollingStoneita: Ozzy Osbourne è stato dimesso dall’ospedale: «Sta bene ed è in via di guarigione». Era stata la moglie Sharon a spiega… - flamanc24 : RT @RollingStoneita: Ozzy Osbourne è stato dimesso dall’ospedale: «Sta bene ed è in via di guarigione». Era stata la moglie Sharon a spiega… - infoitcultura : Ozzy Osbourne, la famiglia in visita all'ospedale durante la delicata operazione al collo - infoitcultura : Ozzy Osbourne, l'importante intervento chirurgico 'per determinare il resto della sua vita' - infoitcultura : Ozzy Osbourne: è stato operato e sta bene! - -