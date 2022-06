Monopoli | poker di dirigenti verso l’addio | da Sipone a De Carne | in quattro pronti a lasciare

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 giugno 2022) In Serie C c’è aria di cambiamento a, dove alcune delle figure dirigenziali che hanno contribuito al successo della compagine pugliese in queste ultime stagioni sembrano intenzionate al’Adriatico e a cercare nuovi lidi. Messi ai margini della nuova proprietà che si affianca a Lopez, sembrano essere soprattutto il Segretario Sportivo Giuseppee il Direttore Generale Fabio Dead avere la valigia in mano. Il primo, arrivato dall’Andria nell’estate del 2019, si è rivelato essere una presenza fondamentale nella società, soprattutto per la sua profonda conoscenza di tutte le carte federali che ha permesso, a lui e alla società, di portare a casa punti in classifica con dei ricorsi. Il secondo invece, da ormai 5 anni sotto l’ombra del Castello Carlo V, è diventato fondamentale grazie alla sua ...