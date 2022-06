È in arrivo un reality show dedicato a Squid Game: il progetto di Netflix (Di mercoledì 15 giugno 2022) Squid Game è diventato un vero e proprio fenomeno. La serie tv coreana, lanciata da Netflix lo scorso anno, ha conquistato un ampissima fetta di pubblico. A distanza da qualche giorno dall’annuncio dell’arrivo della seconda stagione, l’amata piattaforma ha deciso di rilasciare un’altra formidabile notizia: la realizzazione di un reality show dedicato al titolo. Ovviamente, gli utenti sono rimasti davvero stupefatti da questa sorpresa. Non ci sono ancora tutti i dettagli, ma sembra che il montepremi sarà uno dei più alti mai messi in palio. Il format, costituito da 10 puntate, prevederà anche l’introduzione di giochi mai trattati in Squid Game. Potrebbe interessarti: Squid Game 2 si farà: arriva la ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 15 giugno 2022)è diventato un vero e proprio fenomeno. La serie tv coreana, lanciata dalo scorso anno, ha conquistato un ampissima fetta di pubblico. A distanza da qualche giorno dall’annuncio dell’della seconda stagione, l’amata piattaforma ha deciso di rilasciare un’altra formidabile notizia: la realizzazione di unal titolo. Ovviamente, gli utenti sono rimasti davvero stupefatti da questa sorpresa. Non ci sono ancora tutti i dettagli, ma sembra che il montepremi sarà uno dei più alti mai messi in palio. Il format, costituito da 10 puntate, prevederà anche l’introduzione di giochi mai trattati in. Potrebbe interessarti:2 si farà: arriva la ...

