Conte le prova tutte | ma non ce la fa e ora comincia a defilarsi anche Casalino

Le scuse accampate da Giuseppe Conte per giustificare la disfatta di domenica riecheggiano quelle, immortali, di John Belushi nei Blues Brothers, da "ero rimasto senza benzina" fino alla mitica invasione delle cavallette. E infatti non convincono le anime morte del M5s, che sconsolatamente pregano il cronista di non fare nomi. Ma è chiaro che un partito che spesso e volentieri non si presenta e laddove lo fa raccoglie percentuali effimere è ormai prossimo alla fine, specie se il suo leader non trova di meglio da dire che se perde è colpa dell'appoggio al governo Draghi oppure che il partito non è strutturato: e chi doveva strutturarlo se non lui che è presidente da oltre un anno? Proprio su questo punto ieri è tornato a parlare della "fase 2" (ma la "fase 1 qual era?) regalando una frase densa di significato politico: «Dobbiamo essere presenti nelle strade ...

