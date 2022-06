Calciomercato Milan – Lang vuole il Diavolo. Ma è una seconda scelta (Di mercoledì 15 giugno 2022) Noa Lang è un obiettivo di Calciomercato del Milan. Difficile, però, che la trattativa possa andare in porto senza la cessione di Ante Rebi? Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 15 giugno 2022) Noaè un obiettivo didel. Difficile, però, che la trattativa possa andare in porto senza la cessione di Ante Rebi?

Pubblicità

SportRepubblica : Milan, accordo vicino con Maldini per rinnovo e 'tesoretto' per il calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: continuano i contatti per il riscatto di #Messias. Il club vuole chiudere entro… - Gazzetta_it : Scamacca costa 40 milioni: Milan, il piano per prenderlo #calciomercato - JeriCool94 : Seguo poco il calciomercato, noto come per il Milan non si fanno i classici romanzi stile Modric-Inter, Lukaku-Inte… - cielorossonero : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - #DeKetelaere, il colpo rossonero ad ogni costo - #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers http… -