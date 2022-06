Bce, cos’è lo scudo anti spread? (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – cos’è lo scudo anti-spread? Non è facile rispondere, almeno stando alle informazioni che si hanno finora. Nel comunicato che ha seguito la riunione straordinaria del Consiglio della Bce di oggi c’è un riferimento esplicito alla “flessibilità nel reinvestimento dei rimborsi in scadenza nel portafoglio Pepp”. Il riferimento è al programma pandemico (Pandemic Emergency Purchase Program) e al rinnovo dei titoli in scadenza. Ma questo, evidentemente, non basta. Perché, facendo un caso di scuola, nel caso in cui fosse il debito italiano a finire sotto attacco, la Bce per intervenire dovrebbe aspettare la scadenza di altri titoli, prima di poter acquistare Btp. E’ qui che si inserisce la seconda parte della comunicazione di oggi, che resta comunque, volutamente, vaga. Il Consiglio direttivo ha deciso di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) –lo? Non è facile rispondere, almeno stando alle informazioni che si hanno finora. Nel comunicato che ha seguito la riunione straordinaria del Consiglio della Bce di oggi c’è un riferimento esplicito alla “flessibilità nel reinvestimento dei rimborsi in scadenza nel portafoglio Pepp”. Il riferimento è al programma pandemico (Pandemic Emergency Purchase Program) e al rinnovo dei titoli in scadenza. Ma questo, evidentemente, non basta. Perché, facendo un caso di scuola, nel caso in cui fosse il debito italiano a finire sotto attacco, la Bce per intervenire dovrebbe aspettare la scadenza di altri titoli, prima di poter acquistare Btp. E’ qui che si inserisce la seconda parte della comunicazione di oggi, che resta comunque, volutamente, vaga. Il Consiglio direttivo ha deciso di ...

