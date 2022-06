ATP Queen’s 2022, Marin Cilic ai quarti di finale. Eliminati Shapovalov e de Minaur (Di mercoledì 15 giugno 2022) E’ calato il sipario su una nuova giornata nell’ATP500 del Queen’s. Sull’erba di Londra definiti i primi qualificati ai quarti di finale e non tutto è andato secondo i piani. Pronostici rispetti nel caso di Marin Cilic. Il croato (n.17 del mondo) si è imposto per 7-6 (6) 7-5 contro il kazako Alexander Bublik (n.37 del ranking), a segno nel primo round contro Lorenzo Musetti (ritiro nel all’inizio del secondo set per infortunio), e nel prossimo turno affronterà il finlandese Emil Ruusuvuori (n.56 ATP). Il finnico ha piegato la resistenza del britannico Jack Draper (n.99 ATP) con il punteggio di 6-2 7-6 (2). Sconfitta invece per Denis Shapovalov nella continuazione del primo turno iniziato ieri e non terminato per oscurità. A vincere, infatti, è stato lo statunitense Tommy Paul (n.35 del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) E’ calato il sipario su una nuova giornata nell’ATP500 del. Sull’erba di Londra definiti i primi qualificati aidie non tutto è andato secondo i piani. Pronostici rispetti nel caso di. Il croato (n.17 del mondo) si è imposto per 7-6 (6) 7-5 contro il kazako Alexander Bublik (n.37 del ranking), a segno nel primo round contro Lorenzo Musetti (ritiro nel all’inizio del secondo set per infortunio), e nel prossimo turno affronterà il finlandese Emil Ruusuvuori (n.56 ATP). Il finnico ha piegato la resistenza del britannico Jack Draper (n.99 ATP) con il punteggio di 6-2 7-6 (2). Sconfitta invece per Denisnella continuazione del primo turno iniziato ieri e non terminato per oscurità. A vincere, infatti, è stato lo statunitense Tommy Paul (n.35 del ...

