Atletico Madrid su Osimhen, la cifra per convincere De Laurentiis (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’Atletico Madrid si sta muovendo concretamente per acquistare Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Napoli. Secondo quanto riferito da areanapoli il club spagnolo è seriamente intenzionato a prendere il nigeriano. Osimhen non ha dato certezze sulla permanenza a Napoli ed ha parlato anche di un interesse della Liga, anche se fino ad ora si era parlato solo di Premier League. l’Atletico Madrid per Osimhen sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra che va tra gli 80 ed i 90 milioni di euro. Un budget molto importante ma che non arriva ancora alla valutazione di 110 milioni di euro che De Laurentiis fa di Osimhen. Il giocatore ora è in vacanza ed attende novità sul suo futuro. Spalletti spera di non perderlo, anche ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’si sta muovendo concretamente per acquistare Victor, attaccante nigeriano del Napoli. Secondo quanto riferito da areanapoli il club spagnolo è seriamente intenzionato a prendere il nigeriano.non ha dato certezze sulla permanenza a Napoli ed ha parlato anche di un interesse della Liga, anche se fino ad ora si era parlato solo di Premier League. l’persarebbe pronto a mettere sul piatto unache va tra gli 80 ed i 90 milioni di euro. Un budget molto importante ma che non arriva ancora alla valutazione di 110 milioni di euro che Defa di. Il giocatore ora è in vacanza ed attende novità sul suo futuro. Spalletti spera di non perderlo, anche ...

