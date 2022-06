Pubblicità

zazoomblog : Assilea presenta 5 progetti per la crescita economica - #Assilea #presenta #progetti #crescita - italiaserait : Assilea, Mescieri presenta il ‘progetto dei progetti’ - italiaserait : Assilea presenta GreenLease, progetto che punta all’autonomia energica delle Pmi - LocalPage3 : Assilea presenta GreenLease, progetto che punta all'autonomia energica delle Pmi - ledicoladelsud : Assilea presenta GreenLease, progetto che punta all’autonomia energica delle Pmi -

Adnkronos

... ricchezza, economia circolare ed energia pulita, senza consumare territorio" sottolinea Presidente diServizi. Lorenzo Macchi, Partner Kpmg in Italy, ha parlato degli strumenti messi a punto ...... redatto in collaborazione con l'Associazione Italiana Leasing (). I dati, di fatto, "... Si, a seguire, un estratto sintetico di alcuni dei principali dati contenuti nell'analisi ... Assilea presenta 5 progetti per la crescita economica Milano, 15 giu. (Adnkronos) - Alla terza edizione della Fiera del Credito a Milano, Assilea, Associazione Italiana Leasing, ha presentato nell’ambito del convegno ‘Sostenibilità ambientale ...(Adnkronos) – “Il ‘progetto dei progetti’, il primo dei 5 che presentiamo alla terza edizione della Fiera ... A dirlo è il presidente di Assilea Carlo Mescieri, durante il convegno ‘Sostenibilità ...