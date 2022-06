Assegno unico, ultima chiamata per gli arretrati: la data (Di mercoledì 15 giugno 2022) E’ il 30 giugno la data cruciale per l’Assegno unico universale: chi presenterà domanda entro questo termine, infatti, potrà beneficiare degli arretrati da marzo a giugno. All’appello mancano ancora centinaia di migliaia di potenziali beneficiari, ai quali nella maggior parte dei casi servirà l’Isee (altrimenti l’Assegno sarà riconosciuto solo nella misura minima di 50 euro mensili). arretrati, ultima chiamata Dal 1 luglio, invece, l’Inps ha specificato che l’assenza della domanda comporterà, pur in presenza dei requisiti, il solo diritto alle mensilità dal mese successivo a quello della richiesta inoltrata all’Istituto previdenziale. Tradotto: niente arretrati. Operativo dal 1° marzo 2022, l’Assegno ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 15 giugno 2022) E’ il 30 giugno lacruciale per l’universale: chi presenterà domanda entro questo termine, infatti, potrà beneficiare deglida marzo a giugno. All’appello mancano ancora centinaia di migliaia di potenziali beneficiari, ai quali nella maggior parte dei casi servirà l’Isee (altrimenti l’sarà riconosciuto solo nella misura minima di 50 euro mensili).Dal 1 luglio, invece, l’Inps ha specificato che l’assenza della domanda comporterà, pur in presenza dei requisiti, il solo diritto alle mensilità dal mese successivo a quello della richiesta inoltrata all’Istituto previdenziale. Tradotto: niente. Operativo dal 1° marzo 2022, l’...

Pubblicità

matteosalvinimi : Come chiesto dalla Lega, approvati più di 100 milioni di euro di aiuti a famiglie con ragazzi disabili a carico. Pr… - MarcoArmani3 : RT @matteosalvinimi: Come chiesto dalla Lega, approvati più di 100 milioni di euro di aiuti a famiglie con ragazzi disabili a carico. Prome… - popoloZeta : RT @matteosalvinimi: Come chiesto dalla Lega, approvati più di 100 milioni di euro di aiuti a famiglie con ragazzi disabili a carico. Prome… - giornalecomuni : Ministro Stefani: 122 milioni per migliorare assegno unico. Previsti incrementi e maggiorazioni compensative per nu… - qui_finanza : Assegno unico, ultima chiamata per gli arretrati: la data -