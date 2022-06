Amber Heard parla dei suoi sentimenti per Johnny Depp: "Non provo alcun rancore nei suoi confronti" (Di mercoledì 15 giugno 2022) Amber Heard si è recentemente aperta a proposito dei suoi sentimenti per Johnny Depp durante la sua ultima intervista, rivelando che 'non prova alcun rancore nei suoi confronti'. Amber Heard ha rilasciato la sua prima intervista da quando ha perso la causa per diffamazione multimilionaria intentata contro di lei dal suo ex marito Johnny Depp. Dopo aver registrato un'intervista con Savannah Guthrie della NBC la scorsa settimana, sono stati presentati in anteprima alcuni segmenti della conversazione dal programma Today: l'intervista completa sarà rilasciata 17 giugno 2022. La Heard, per ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 giugno 2022)si è recentemente aperta a proposito deiperdurante la sua ultima intervista, rivelando che 'non provanei'.ha rilasciato la sua prima intervista da quando ha perso la causa per diffamazione multimilionaria intentata contro di lei dal suo ex marito. Dopo aver registrato un'intervista con Savannah Guthrie della NBC la scorsa settimana, sono stati presentati in anteprimai segmenti della conversazione dal programma Today: l'intervista completa sarà rilasciata 17 giugno 2022. La, per ...

