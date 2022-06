Wta Birmingham 2022 | programma e ordine di gioco mercoledì 15 giugno

Leggi su sportface

Il programma e l'orario di mercoledì 15 giugno per il torneo Wta, in corso di svolgimento sui campi in erba della città britannica. Tempo di ottavi di finale per le giocatrici impegnate, con Cirstea che aprirà il programma del Centrale contro Krunic per poi far spazio alle giocatrici di casa. Sarà infatti la volta di Boulter opposta a Garcia, poi Dart dovrà vedersela con Simona Halep, numero due del tabellone. IL TABELLONE DEL TORNEO Il programma dei match di singolare (orari italiani) mercoledì 15 giugno Ann Jones Centre Court, a partire dalle 12:00 Krunic vs (6) Cirstea Boulter vs Garcia Dart vs (2) Halep McNally vs Vekic