Uomini e donne, Andrea Cerioli e i kg di troppo: "Inizio a sembrare un’otaria" (Di martedì 14 giugno 2022) Agli occhi dei followers appaiono (quasi) sempre perfetti eppure, essendo in primis umani, può succedere che complici un cambio stile di vita piuttosto che la pigrizia e perchè no, la pandemia, anche degli adoni come Andrea Cerioli... Leggi su europa.today (Di martedì 14 giugno 2022) Agli occhi dei followers appaiono (quasi) sempre perfetti eppure, essendo in primis umani, può succedere che complici un cambio stile di vita piuttosto che la pigrizia e perchè no, la pandemia, anche degli adoni come...

Pubblicità

guerini_lorenzo : In #Islanda nella base di #Keflavik per ringraziare le donne e gli uomini della Task Force Air di @ItalianAirForce… - MirtaGranda : Fidel: 'Se abbiamo bisogno di un paradigma, se abbiamo bisogno di un modello, se abbiamo bisogno di un esempio da i… - repubblica : Blu per gli uomini, rosa per le donne: il caso dei registri degli elettori delle comunali e referendum. Il Partito… - OpinionistaPP : @lontanissimo_ ale organizziamo una room rewatch di uomini e donne vecchie stagioni sento proprio la mancanza - MamafricaO : 'Il 10 giugno hanno sparato ai Masai che protestavano contro i tentativi di sfratto: almeno 18 uomini e 13 donne so… -