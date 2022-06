Ultime Notizie – Letta: “Draghi è scudo, senza spread più alto” (Di martedì 14 giugno 2022) “Se non ci fosse Draghi” in Italia “ora lo spread sarebbe più alto”. Così Enrico Letta a Di Martedì su La7. “Abbiamo un presidente del Consiglio, nella persona di Mario Draghi, che è di per sé uno scudo rispetto alle instabilità finanziarie, che è di per sé un elemento di garanzia”. “Agli alleati potenziali dico che il problema è che non dobbiamo stare lì mettere veti, ma dobbiamo discutere delle cose da fare” dice Letta. “Sul tema delle alleanze io la penso così: io penso che per come è fatta la politica nel nostro Paese, se vogliamo esser vincenti e convincenti, noi non dobbiamo escludere nessuno di coloro che sono stati insieme nel sostegno al governo durante la pandemia altrimenti si apre un’autostrada a Meloni e Salvini”. “Io farò tutto il possibile per ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 giugno 2022) “Se non ci fosse” in Italia “ora losarebbe più”. Così Enricoa Di Martedì su La7. “Abbiamo un presidente del Consiglio, nella persona di Mario, che è di per sé unorispetto alle instabilità finanziarie, che è di per sé un elemento di garanzia”. “Agli alleati potenziali dico che il problema è che non dobbiamo stare lì mettere veti, ma dobbiamo discutere delle cose da fare” dice. “Sul tema delle alleanze io la penso così: io penso che per come è fatta la politica nel nostro Paese, se vogliamo esser vincenti e convincenti, noi non dobbiamo escludere nessuno di coloro che sono stati insieme nel sostegno al governo durante la pandemia altrimenti si apre un’autostrada a Meloni e Salvini”. “Io farò tutto il possibile per ...

