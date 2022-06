Ue, su ingresso Ucraina la Commissione non ha deciso nulla (Di martedì 14 giugno 2022) "La Commissione Europea ieri non ha deciso nulla, ha solo avuto un dibattito orientativo per permettere ai membri del collegio di scambiare le loro opinioni e la decisione si prenderà venerdì". Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 giugno 2022) "LaEuropea ieri non ha, ha solo avuto un dibattito orientativo per permettere ai membri del collegio di scambiare le loro opinioni e la decisione si prenderà venerdì". Lo ha ...

Pubblicità

GiovaQuez : Secondo Bloomberg la Commissione europea la settimana prossima potrebbe dare all'Ucraina il via libera allo status… - Agenzia_Ansa : La Commissione europea la settimana prossima potrebbe dare all'Ucraina il via libera allo status di candidato all'i… - rikercommander : RT @antonio_bordin: La cosa buffa è che è pacifico per tutti gli osservatori che l’eventuale ingresso dello stato fallito Ucraina farebbe s… - francescolett11 : RT @antonio_bordin: La cosa buffa è che è pacifico per tutti gli osservatori che l’eventuale ingresso dello stato fallito Ucraina farebbe s… - iconanews : Ue, su ingresso Ucraina la Commissione non ha deciso nulla -