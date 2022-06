Superbonus, i fondi non bastano: cosa può accadere ai lavori in corso (Di martedì 14 giugno 2022) L’Enea ha annunciato che i soldi stanziati sono inferiori rispetto ai progetti presentati. Intanto le banche bloccano la cessione del credito La crisi economica innescata dalla pandemia e anche le condizioni di sicurezza e di efficienza energetica di tanti edifici italiani ha indotto in questi due anni a introdurre un Superbonus edilizio. Lo strumento permette L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 14 giugno 2022) L’Enea ha annunciato che i soldi stanziati sono inferiori rispetto ai progetti presentati. Intanto le banche bloccano la cessione del credito La crisi economica innescata dalla pandemia e anche le condizioni di sicurezza e di efficienza energetica di tanti edifici italiani ha indotto in questi due anni a introdurre unedilizio. Lo strumento permette L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

LeoChamaeleo : 'Nuovi grattacapi per il Superbonus: oltre all'esaurimento dei fondi, le banche stanno bloccando l'acquisto dei cre… - tanzmax : Pare che quel pezzo di #insigneEconomista abbia problemi con l'aritmetica... o forse è solo l'ennesimo… - vale_enne : RT @GiancarloDeRisi: Allarme rosso per #60mila aziende. Finiti i fondi del #superbonus 110%, si preparano a fare causa al #governo che le h… - Asgard_Hydra : Superbonus 110%: i soldi sono già finiti | Wired Italia - Kitkot3 : RT @GiancarloDeRisi: Allarme rosso per #60mila aziende. Finiti i fondi del #superbonus 110%, si preparano a fare causa al #governo che le h… -