Lombardia: dal 5 luglio scelta e revoca del medico si potrà fare in farmacia (Di martedì 14 giugno 2022) ...e Assofarm Confservizi Lombardia nell'ottica di una sempre maggiore sviluppo della farmacia dei servizi prevista dalla legge e per la quale lo scorso 11 giugno 2022 sono state pubblicate in Gazzetta ... Leggi su notizie (Di martedì 14 giugno 2022) ...e Assofarm Confservizinell'ottica di una sempre maggiore sviluppo delladei servizi prevista dalla legge e per la quale lo scorso 11 giugno 2022 sono state pubblicate in Gazzetta ...

Pubblicità

LegaSalvini : (Adnkronos) – Con le elezioni comunali “la Lega ha 20 nuovi sindaci di cui 9 in Veneto, 8 in Lombardia, 1 in Friuli… - pfmajorino : Assai stupito dal fatto che guardando alle regionali in #Lombardia @CarloCalenda definisca #LetiziaMoratti un otti… - EmanueleDeGreg4 : RT @Lauraquaglia56: Associazione Una Luce fuori dal Lager SEBA - Sebastian maremmano maschio , taglia grande, 5 anni , castrato , sano ,… - EmanueleDeGreg4 : RT @Lauraquaglia56: ASSOCIAZIONE UNA LUCE FUORI DAL LAGER NIKITA ha 4 anni , femmina sterilizzata di taglia media , sana , negativa malatt… - Imsherlocked99 : UN SALUTO AD EUFEMIA DALLA LOMBARDIA E A GUADALUPE DAL VENETO BY ROSINA DALLA PUGLIA! ???????? #jeru -